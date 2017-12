Primorske novice: Obračuni in vse živo (27. 12.)

Koper, 26. decembra - SDH in nadzorniki pač obstoječe ekipe nočejo, pri komuniciranju razlogov za zamenjavo pa imajo precejšnje težave. Srditost, s katero so se Luke Koper lotili zadnje leto, samo potrjuje prepričanja, da so v ozadju veliki apetiti po pristanišču. Z Madžari in še s kom, piše Katja Gleščič v Primorskih novicah.