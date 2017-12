Tillerson in Lavrov za začetek pogajanj o Severni Koreji

Moskva, 26. decembra - Ameriški državni sekretar Rex Tillerson in njegov ruski kolega Sergej Lavrov sta se danes po telefonu pogovarjala o severnokorejskem jedrskem programu in poudarila, da je treba začeti pogajanja, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP po pogovoru sporočili z ruskega zunanjega ministrstva.