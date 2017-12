Kitajska, Afganistan in Pakistan pozvali talibane k sodelovanju na mirovnih pogajanjih

Peking, 26. decembra - Zunanji ministri Kitajske, Afganistana in Pakistana so danes na prvem tristranskem srečanju v Pekingu pozvali talibane k sodelovanju na mirovnih pogajanjih. Izpostavili so podporo mirovnemu procesu pod vodstvom Afganistana ter obljubili skupen boj proti terorizmu in vsem terorističnim organizacijam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.