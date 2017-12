Ob dnevu samostojnosti in enotnosti tudi dan odprtih vrat predsedniške palače

Ljubljana, 26. decembra - Ob današnjem državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, je predsednik republike Borut Pahor odprl vrata predsedniške palače za obiskovalce. Vsem državljankam in državljanom je čestital ob državnem prazniku. V svojem nagovoru je pozval k sodelovanju in enotnosti "po vzoru tiste, ki smo ji bili priča ob ustanovitvi lastne države".