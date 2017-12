Fill najhitrejši na Stelviu, Kline 33.

Bormio, 26. decembra - Italijana Peter Fill in Christof Innerhofer sta bila najhitrejša na prvem uradnem treningu smuka v italijanskem Bormiu. Fill je progo Stelvio premagal s časom 1:57,06 minute, Innerhofer se je na progi zadržal osem stotink sekunde dlje. Tretji in četrti čas sta vpisala Avstrijca Matthias Mayer (+0,18) in Hannes Reichelt (+0,35).