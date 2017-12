Rim, 26. decembra - V Sredozemskem morju so ponoči v treh ločenih operacijah rešili 255 migrantov, ki so s plovili skušali priti v Evropo, pri tem pa so se znašli v težavah, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Dva čolna, s katerih so tudi poslali klic na pomoč, še iščejo.