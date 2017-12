Slovenski rokometaši začeli misijo Hrvaška 2018

Zreče, 26. decembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji zasijala v polnem sijaju in osvojila odličje bronastega leska, danes pa se je zbrala v svojem tradicionalnem pripravljalnem taboru v Zrečah in pričela priprave za evropsko prvenstvo, ki bo med 12. in 28. januarjem prihodnje leto na Hrvaškem.