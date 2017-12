Kamnik, 26. decembra - Kamniški gorski reševalci so morali minule praznične dni priskočiti na pomoč ponesrečencem v gorah. V soboto zvečer so morali istočasno pomagati kar dvema ponesrečenima pod Kamniškim sedlom, enemu pod Rjavo gričo in drugemu pod Kamrico, je zapisano na spletnih straneh Društva GRS Kamnik.