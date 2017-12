Kranj, 26. decembra - Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali dve nesreči na smučišču. Zato vse, ki se odpravljajo na smučišča, opominjajo, naj se na belih strminah obnašajo odgovorno. "Ravnajte v skladu s pravili FIS, navodili o redu in varnosti ter o ravnanju smučarja in druge osebe na smučišču, ter z označbami na smučišču," so spomnili na PU Kranj.