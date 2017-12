41 dni do OI - Park penisov

Ljubljana, 29. decembra - Dobrih 80 kilometrov od olimpijskega Gangneunga se nahaja Haeshindang Park oziroma Park penisov. Več deset skulptur moškega organa v vseh velikostih, oblikah in podobah vabi turiste in pripoveduje eno od mnogih korejskih ljudskih pravljic.

Park penisov je posvečen mlademu, nedolžnemu dekletu, ki jo je njen ljubimec pustil čakati na skalah ob obali, medtem ko se je on odpravil na ribolov. Prišlo je hudo neurje in dekle se je utopilo. Z njeno smrtjo se je na vas in okolico zgrnila nesreča. Ribiči so dvigovali prazne mreže, zgodili so se brodolomi in lakota je začela terjati svoj davek.

Vaščani so na mesto, kjer je morje vzelo nedolžno dekle, postavili večmetrsko skulpturo penisa in življenje se je nemudoma vrnilo v normalne tirnice. Rib je bilo v izobilju, neurja so bila prizanesljiva, hrane je bilo dovolj in vaščani so srečno živeli do konca svojih dni.

Tradicija se je ohranila vse do danes, tako da lokalno prebivalstvo še zdaj vsake toliko postavi nov spomenik oziroma penis. Trenutno jih je v parku okoli sto. Največji meri več kot štiri metre, majhnih je tudi precej, prevladujejo pa tisti, ki pripovedujejo kakšno zgodbo ali predstavljajo različne človeške obraze ali čustva.

Turisti, ki obiščejo park, pravijo, da je to ena od atrakcij, ki si jo je vredno ogledati na tem koncu Južne Koreje. Hvalijo idilične poglede na morje, urejenost parka in domiselnost avtorjev skulptur.

Park penisov je od Gangneunga, kjer bo med drugimi igrala slovenska hokejska reprezentanca, oddaljen dobro uro vožnje z avtomobilom, vstopnina v park pa znaša 3000 korejskih wonov ali slabe tri evre.

Sicer pa to ni edini park z erotičnim pridihom v Južni Koreji. Na otoku Jeju se lahko obiskovalci sprehodijo skozi deželo ljubezni oz. Love land, kjer so prav tako postavljeni številni kipi penisov in drugih erotičnih prizorov.