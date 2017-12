Ljubljana, 25. decembra - Danes bo precej jasno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod še megleno. Čez dan bo tudi marsikje po nižinah zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.