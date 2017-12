Washington Post med dobre stvari leta 2017 uvrstil tudi obsodbo Mladića

New York, 25. decembra - Ameriški časnik Washington Post v oceni leta 2017 piše, da vse ni bilo tako črno, kot se zdi, in navaja 17 dobrih stvari, ki so se zgodile. Med njimi so obsodba vojnega zločinca Ratka Mladića v Haagu in poraz Islamske države (IS) v Iraku. Časopis opozarja, da vseh 17 dobrih stvari za vsakega bralca morda ne bo dobrih.