V iraškem Mosulu prvo božično praznovanje po porazu IS

Mosul, 24. decembra - V iraškem mestu Mosul, nekdanjemu oporišču skrajne skupine Islamska država (IS), tamkajšnji kristjani praznično obeležujejo prvi božič po osvoboditvi mesta iz rok islamskih skrajnežev. Verniki so se zbrali pred cerkvijo svetega Petra na vzhodu mesta, kjer so vladale poostrene varnostne razmere, poroča francoska tiskovna agencija.