Tedenska napoved - rekreacija od 26. 12. do 1. 1.

Ljubljana, 25. decembra - Tedenski koledar športno rekreativnih dogodkov po Sloveniji v obdobju od 26. decembra do 1. januarja.

Tek božičkov

V torek pri jezeru Črnava v Preddvor ŠD Divji zajci pripravljajo Tek božičkov. Na dan dogodka po 14. uri bo pred picerijo Urša v Preddvoru možno prevzeti obleke božičkov, v katerih se bo teklo dva kroga okoli jezera. Start teka bo ob 15. uri. Med tekom bodo božički dobili tudi štiri dodatne naloge. Zabavne naloge se bodo izvajale v startno-ciljnem prostoru in pred hotelom Bor. Po prihodu vseh Božičkov v cilj sledi podelitev nagrad najboljšim. Informacije: http://divji-zajci.si/aktivnosti/tek-bozickov/

28. novoletni tek Dolsko 2017

Na prazničen torek se bo v Dolskem odvijal tradicionalni 28. novoletni tek. Prireditev se bo s starti za naše najmlajše pričela ob 10.30 pred Kulturnim domom Dolsko. Pripravili so kategorije tako za najmlajše (300 m in 500 m) kot tudi za izkušene tekače (4,5 km, 10 km in 14,5 km). Progi potekata v jedru Dolskega. Informacije: www.sddolsko.si

7. prednovoletno kolesarjenje z Markom Balohom

V soboto, 30. decembra, se lahko pridružite Marku Balohu na že tradicionalnem sedmem prednovoletnem kolesarjenju. Dogodek je namenjen zaključku leta 2017 in pozdravu letu 2018 ter Balohovi osemnajsti sezoni v ultra-kolesarstvu. Kolesarji se dobijo kot že štirikrat do sedaj na parkirišču pred Športno zvezo Sežane (Kosovelova ulica) ob 8. uri, start točno ob 8.30. V primeru dežja kolesarjenje odpade. Dolžina trase je 158 kilometrov z okoli 500 metri višinskih metrov. Informacije: http://markobaloh.com/2013/si/item/231-prednovoletno-kolesarjenje-z-markom-balohom-v-se%C5%BEani-30122017

14. novoletni skok v morje

Dogodek, ki ga vsekakor za nič na svetu ne smete zamuditi, bo ponovno na novega leta dan v Portorožu. Prvega januarja bomo skočili v morje v vsakem vremenu. Število udeležencev bo omejeno, skoki se bodo izvajali v startnih valovih po 100 udeležencev, ki bodo v petminutnih časovnih intervalih skočili v morje in plavali iz enega pomola na drug pomol, enako kot vsako leto. Informacije: www.novoletniskokvmorje.eu

TOREK, 26. decembra

LJUBLJANA - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

BLED - Kupljenik; pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BREŽICE - 20. pohod na Polom; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Brnica (457 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Izlet v neznano; pohodništvo. Informacije: http://pd-zzv-celje.si

CERKNICA - Božični tek in pohod 2017; tek. Informacije: http://pdk.forma.si

CERKNO - Porezen (1630 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

DOBROVO - Korada (812 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

FRAM - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJI GRAD - Tečaj smučanja; alpsko smučanje. Informacije: www.pdgornjigrad.si/

JESENICE - Memorial Jesenice; sankanje - naravne proge.

JESENICE - Nočni pohod v Tamar; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KANAL - Pohod na Jelenk z baklami; pohodništvo.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Polom (790 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-polom-kostanjevica.org

KRANJ - 15. večerni pohod z baklami; pohodništvo. Informacije: www.turisticnodrustvo-kokrica.si/prireditve/

KRANJ - Vršič (1737 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Pohod z baklami; pohodništvo. Informacije: www.turisticnodrustvo-kokrica.si/

KRANJ - Kredarica (2515 m); planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

KRŠKO - Bohorski slapovi; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

KRŠKO - Pohod z baklami; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

MARIBOR - Zg. Duplek - Svečina; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MEDVODE - Iz Medvod na Svetega Jakoba; pohodništvo. Informacije: www.geocities.com/gorniki/gorniki.html

MIREN - Trstelj (910 m); pohodništvo. Informacije: www.miren-kostanjevica.si

MORAVSKE TOPLICE - Pohod po Panvitini srčni poti; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

MUTA - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVO MESTO - Božično-novoletni pohod po Machovi učni poti; pohodništvo. Informacije: 040 496 458 (Melita), drustvo.mdg@gmail.com

ORMOŽ - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PIVKA - Sveta Trojica; pohodništvo.

POSTOJNA - Sveta Gora (681 m); pohodništvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PREDDVOR - Tek Božičkov; tek. Informacije: http://divji-zajci.si/aktivnosti/tek-bozickov/

PTUJ - Zaključni pohod ob dnevu samostojnosti; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SEŽANA - Pohod po Jakobovi poti; pohodništvo. Informacije: www.avber.si

SLOVENSKA BISTRICA - Konjiška gora (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKE KONJICE - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠALOVCI - Števanov pohod; pohodništvo.

ŠALOVCI - Štefanov pohod; pohodništvo.

ŠEMPETER PRI GORICI - Gradež - Grado (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTJUR - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si, www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠMARJE - 4. pohod Pridmo si voščit; pohodništvo. Informacije: www.smarje-sap.si

ŠOŠTANJ - Pohod Topolšica - Sleme; pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Pohod; planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TREBNJE - Ostri vrh (855 m); pohodništvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VELENJE - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELENJE - Pohod na Tuševo; pohodništvo. Informacije: Andrej Kuzman, info@pd-velenje.si; www.pd-velenje.si

VOJNIK - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ZAGRADEC - Božično novoletni pohod; pohodništvo.

ŽALEC - Preko vrhov; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

DOL PRI LJUBLJANI - 28. novoletni tek Dolsko 2017; tek. Informacije: www.sddolsko.si

ROGATEC - Praznični izlet; pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

HORJUL - Po poteh Cankarjeve matere; pohodništvo. Informacije: www.zavod-cankar.si

HORJUL - Po poti Cankarjeve matere; pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

CIRKULANE - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

ROGAŠOVCI - 12. nočni pohod prijateljstva; pohodništvo.

ROGAŠOVCI - Pohod prijateljstva z baklami; pohodništvo.

VIDEM PRI PTUJU - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

SVETA TROJICA - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

GORJE - Pohod z baklami; pohodništvo. Informacije: www.sd-gorje.com

DRAGATUŠ - Pohod na Štefanje; pohodništvo.

SREDA, 27. decembra

LJUBLJANA - Novoletna Ljubljana; pohodništvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

MOZIRJE - 6. nočni tek in pohod v spomin na Ruth; tek. Informacije: www.mm-mozirja.com

VOJNIK - Nočni pohod na Sv. Tomaž; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ČETRTEK, 28. decembra

CELJE - Novoletno potepanje (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

PETEK, 29. decembra

SEMIČ - Z Lučjo miru na Mirno goro; pohodništvo. Informacije: http://crnomelj1.skavt.net

SOBOTA, 30. decembra

KAMNIK - Ledinski vrh (2108 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

MEDVODE - Začetni tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu/

POLZELA - Božično-novoletni pohod - koledniki; pohodništvo. Informacije: www.pd-polzela.si

PREDDVOR - 8. novoletni tek na Kališče; tek. Informacije: http://kalisce.com

SEŽANA - 7. prednovoletno kolesarjenje z Markom Balohom; kolesarstvo. Informacije: http://markobaloh.com/2013/si/item/231-prednovoletno-kolesarjenje-z-markom-balohom-v-se%C5%BEani-30122017

STAHOVICA - 9. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/item/156-25-novembra-se-pricenja-9-zimska-liga-k-sv-primozu

VELENJE - Moj najhitrejši krog po kolesarsko sprehajalni poti 2017/18; tek. Informacije: Stane Meža, 031 606 314, stane.meza@gmail.com

NEDELJA, 31. decembra

CERKNICA - Cerkniška zimska tekaška liga 2017/2018; tek. Informacije: http://slotrail.si

GORNJI GRAD - Silvestrovanje na Menini; pohodništvo. Informacije: www.pdgornjigrad.si/

PREBOLD - Silvestersko srečanje planincev; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

RAVNE NA KOROŠKEM - Silvestrski tek; tek. Informacije: www.tic-ravne.si

STARI TRG PRI LOŽU - Turnir v hitropoteznem šahu; šah.

ŠENTJUR - Silvestrovanje na Resevni; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠOŠTANJ - 20. vzpon na Sleme; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.andrejevdom-sleme.si

VRANSKO - Silvestrski pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-vransko.si

ŽALEC - 10. silvestrski tek (malo drugače); tek. Informacije: Lucijan Tominšek, 070 856 903, lucijan_tominsek1@t-2.net; www.atletski-klub-zalec.si

GRAD - Kranjska zimska tekaška liga 2017/18: Krvavec; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/zimska-liga/

PONEDELJEK, 1. januarja

LJUBLJANA - Vzponi na deset vrhov (sezonska akcija); gorsko kolesarstvo. Informacije: www.ljubljana.si

LJUBLJANA - Deset vrhov v okolici Ljubljane (sezonska akcija); pohodništvo. Informacije: www.szlj.si/novice/1546

LJUBLJANA - Pot ob žici (celoletna akcija); pohodništvo. Informacije: www.pohod.si/PotObZici.aspx

LJUBLJANA - Grem, greva, gremo na Orle 2018 (celoletna akcija); pohodništvo. Informacije: www.sportnodrustvozadvor.si/26-novice/290-grem-greva-gremo-na-orle-2017.html

LJUBLJANA - Vzponi na Mali Lipoglav (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.ljubljana.si

BOVEC - Novoletni pohod na Lemovje (860 m); pohodništvo.

CELJE - Novoletno plavanje v Savinji; plavanje.

DOBRNA - Novoletni pohod na Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-dobrna.si

DUTOVLJE - Novoletni pohod na Volnik (546 m); pohodništvo. Informacije: http://tdkras.dutovlje.net

FRANKOLOVO - Po poteh grajskih pravljic na grad Lindek; pohodništvo.

IG - 23. novoletni vzpon na Krim; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.lavrica.eu

JESENICE - Osvajalec Španovega vrha (celoletna akcija); pohodništvo. Informacije: www.zsport-jesenice.si

NOVA GORICA - Novoletna Tržaška stotica; kolesarstvo. Informacije: Andrej Zaman, 041687069, info@randonneurs.si; www.randonneurs.si/randonn.aspx?key=6HEhLMLiDXcuaQpW

PORTOROŽ - 14. novoletni skok v morje; plavanje. Informacije: www.novoletniskokvmorje.eu

PREBOLD - Zimski pohod na Mrzlico (1122 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/idilamarijareka/sedaj/sportno-drustvo

SOLKAN - 26. novoletni spust po Soči; kajak kanu na tekočih vodah.

ŠENTJUR - Pohod nordijske hoje na Rozalijo; pohodništvo - nordijska hoja.

ŠMARJE PRI JELŠAH - 14. novoletni pohod okrog Šmarja; pohodništvo. Informacije: www.sportsmarje.com/sportno-drustvo-smarje-pri-jelsah/novoletni-pohod-okrog-smarja

ŠMARJE PRI JELŠAH - Hodimo za zdravje (celoletna akcija); pohodništvo. Informacije: www.sportsmarje.com

TREBNJE - 12. novoletni tek na Debenec; tek. Informacije: http://dtptrebnje.si

