Slovenski rokometaši v Zrečah začenjajo priprave za Hrvaško

Zreče, 26. decembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo danes ob 13. uri zbrala v Zrečah in začela priprave za nastop na evropskem prvenstvu med 12. in 28. januarjem prihodnje leto na Hrvaškem. Slovenijo, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji osvojila tretje mesto, v skupinskem delu v Zagrebu čakajo tekme z Nemčijo, Makedonijo in Črno goro.