Venezuela pred božičem izpustila 80 političnih zapornikov

Caracas, 24. decembra - Venezuelske oblasti so danes v luči novih protestov zoper socialistično vlado predsednika Nicolasa Madure izpustile 80 političnih zapornikov. Gre za potezo dobre volje ob koncu leta, polnega političnih trenj med oblastjo in opozicijo. Zaradi napetih odnosov z Brazilijo in Kanado so venezuelske oblasti medtem sicer odslovile dva tuja diplomata.