V Nemčijo letos precej manj beguncev, a stališča politikov o tem zelo različna

Berlin, 24. decembra - V Nemčijo iz sosednjih Avstrije, Češke in Švice nezakonito vstopa vse manj beguncev in migrantov. Po navedbah nemške zvezne policije so jih namreč na mejah dežel Bavarska in Baden-Württemberg letos do konca novembra našteli 19.600, v enakem obdobju lani pa 74.000. A stališča morebitnih nemških koalicijskih partnerjev o tem so zelo različna.