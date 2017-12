Miami praznih rok proti New Orleansu

Miami, 24. decembra - Košarkarji Miamija so ostali praznih rok na dvoboju proti New Orleansu. V svoji American Airlines Areni so izgubili s 94:109, slovenski košarkar Goran Dragić pa je v 29 minutah dosegel 13 točk, štiri skoke in dve asistenci. Miami je trenutno na devetem mestu vzhodne konference s 17 zmagami in 16 porazi.