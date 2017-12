Vrhničani zadnji polfinalisti pokala v futsalu

Ljubljana, 23. decembra - Ekipam dvoranskega nogometa Dobovec MB-Monting, Litija in Bronx, ki so se pred dnevi že uvrstile v polfinala pokala Terme Olimia, so se danes kot zadnji pridružili še nogometaši vrhniške ekipe Siliko Rem Power, ki so proti Slemenu zmagali s 5:4, dobili pa so tudi prvo tekmo s 7:1.