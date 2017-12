Kolona vozil proti Obrežju vztraja, a se krajša

Ljubljana, 23. decembra - Zastoji na vseh cestah v smeri meje s Hrvaško so se nadaljevali tudi v popoldanskem času. Najdaljši zastoj, na dolenjski avtocesti med cestninsko postajo Drnovo in mejnim prehodom Obrežje, se je v večernih urah skrajšal na vsega tri kilometre, medtem ko je bil še dopoldne dolg tudi 20 kilometrov in je segal vse do Krškega.