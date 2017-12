Timi Zajc in Ema Klinec v Planici do državnih naslovov

Planica, 23. decembra - Timi Zajc (Ljubno BTC), ki bo letos debitiral na novoletni turneji, in Ema Klinec (Alpina) sta danes na Bloudkovi velikanki v dolini pod Poncami osvojila naslova absolutnih državnih prvakov v smučarskih skokih. Med ekipami je zmago ubranilo prvo moštvo kranjskega Triglava, za katerega so skakali Žiga Jelar, Peter Prevc, Nejc Dežman in Domen Prevc.