Božičkova šoferska karavana za tovornjakarje, ujete na slovenskem avtocestnem križu

Ljubljana/Slovenska Bistrica, 24. decembra - Od danes do torka na slovenskih avtocestah velja prepoved prometa tovornih vozil. To bo za mnoge poklicne voznike pomenilo, da bodo tudi božič preživeli v kabinah svojih tovornjakov. V Sindikatu poklicnih voznikov Slovenije bodo zato na božični dan skušali obiskati vsa avtocestna postajališča ter obdariti "nasedle" voznice in voznike.