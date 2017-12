Italijanski parlament s sprejetim proračunom korak bližje volitvam

Rim, 23. decembra - Italijanski senat je danes s 140 glasovi za in 97 proti potrdil proračun za prihodnje leto, pred tem pa je proračun potrdil tudi spodnji dom parlamenta. S tem so odprli pot za italijanskega predsednika Sergia Mattarello, da razpusti parlament. To se bo najverjetneje zgodilo prihodnji teden, ocenjuje nemška tiskovna agencija dpa.