Album Legend Boba Marleyja rekordnih 500 tednov na ameriški lestvici

New York, 27. decembra - Posthumna izdaja največjih uspešnic Boba Marleyja in skupine The Wailers na plošči Legend je zabeležila rekordnih 500 tednov na ameriški lestvici albumov. Kompilacija je prvič izšla leta 1984, na Billboardovi lestvici 200 najbolje prodajanih plošč pa je bila sredi meseca po podatkih sistema Nielsen Music, ki meri prodajo glasbe, na 170. mestu.