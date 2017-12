Mufti Grabus pred prihajajočimi prazniki voščil Zoretu in vsem vernikom

Ljubljana, 23. decembra - Mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nedžad Grabus je pred prihajajočimi prazniki poslal voščilo ljubljanskemu nadškofu metropolitu Stanisalvu Zoretu. "Želim vam in vsem vernikom v Sloveniji in svetu, da dnevi, ki prihajajo, prinesejo veselje do življenja, ki nas bo vse podpiralo v prizadevanju za skupno dobro," je v voščilu zapisal Grabus.