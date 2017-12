Pred mejnim prehodom Obrežje večkilometrski predpraznični zastoj

Obrežje, 23. decembra - Promet na pomembnejših prometnicah v državi, predvsem v smeri meje s Hrvaško, je danes močno obremenjen. Čakalne dobe za izstop iz države so na mnogih mejnih prehodih. Zastoj na dolenjski avtocesti med cestninsko postajo Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški se je od zgodnjega jutra podaljševal in je bil ob 9. uri dolg že 20 kilometrov.