V Grčiji zaradi močnega sneženja več težav v prometu

Atene, 23. decembra - V Grčiji je zaradi močnega sneženja in poledenelega cestišča na avtocesti okoli 100 kilometrov od Aten ponoči obtičalo več tovornjakov, kar je povzročilo hujše zastoje. Nekaj sto avtomobilov je bilo več ur ujetih v zastojih in čeprav so tovornjake umaknili zgodaj zjutraj, se zastoji nadaljujejo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.