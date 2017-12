Delo: "MrDonald" demokracija (23. 12.)

Ljubljana, 23. decembra - Donald Trump očitno niti kot vodja še vedno prve svetovne demokracije ni sposoben dojeti, da si je - podobno kot z objavo nove varnostne strategije, v kateri je Moskvo in Peking ta teden razglasil za svoja sovražnika - tudi z Jeruzalemom zabil dva tako močna avtogola, da mu niti "America First" ne more več pomagati, v Delu piše Damijan Slabe.