Miami brez Dragića boljši od Dallasa

Ljubljana, 23. decembra - Košarkarji Miamija so v severnoameriški profesionalni košarkarski ligi NBA doma premagali Dallas Mavericks s 113:101, slovenski zvezdnik Goran Dragić pa je zaradi poškodbe izpustil tudi to tekmo. Pri zmagovalcih je Wayne Ellington dosegel 28, John Richardson pa 24 točk. S 14 skoki in petimi asistencami se je izkazal še Bam Adebayo.