Ameriška veleposlanica pri ZN pripravlja sprejem "prijateljstva" za vse, ki niso podprli jeruzalemske resolucije

New York, 23. decembra - Ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley za 3. januar v New Yorku pripravlja sprejem, na katerega je povabila le predstavnike držav, ki v četrtek niso glasovali za resolucijo Generalne skupščine o Jeruzalemu. Pridejo lahko predstavniki tistih devet držav, ki so glasovali proti, tisti vzdržani in tisti, ki jih sploh ni bilo na glasovanju.