Fank po novem letu v pokoj

Ljubljana, 22. decembra - Na ministrstvu za notranje zadeve so za STA potrdili neuradno informacijo Večera, da se bo generalni direktor policije Marjan Fank s 5. januarjem upokojil. Kot so dejali, bo ministrica Vesna Györkös Žnidar vladi do tedaj predlagala njegovega naslednika, ki bi policijo vodil kot vršilec dolžnosti. Imena za zdaj ne razkrivajo.