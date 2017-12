Vlada potrdila prerazporeditev pravic porabe znotraj proračuna

Ljubljana, 22. decembra - Vlada je danes potrdila prerazporeditev pravic porabe znotraj proračuna. Razlog za razporejanja sredstev so nižje realizirani prihodki v pokojninsko in invalidsko blagajno ter dejstvo, da bo ob izplačilu decembrskih pokojnin tudi poračun obveznosti iz naslova transfera za telesno in duševno prizadete v okvirni višini 15 milijonov evrov.