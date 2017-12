Cesta Šmarje-Dragonja ponovno prevozna v obe smeri

Šmarje, 22. decembra - Cesta Šmarje-Dragonja, ki je bila zaradi plazov po nedavnem neurju najprej popolnoma, nato pa deloma zaprta za promet, je od danes ponovno prevozna v obe smeri, so na Primorskih novicah zapisali na Twitterju. Cesto so zaprli v 11. decembra zvečer, in sicer zaradi podrtega drevja in zemeljskega plazu.