Za gradnjo prve faze novega oddelka v Stari Gori štirje ponudniki

Ljubljana/Šempeter pri Gorici, 22. decembra - Za gradnjo prve faze novega oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Stari Gori se potegujejo štirje ponudniki - to so Makro 5 gradnje, Arba plus v sodelovanju z Medicoengineeringom, Kolektor Koling in podjetje VG5. Najnižjo ponudbo v višini 3,55 milijona evrov (brez DDV) je oddal Kolektor Koling.