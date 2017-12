Ustavno sodišče zavrglo pobudo rektorja mariborske univerze

Maribor, 22. decembra - Ustavno sodišče je zavrglo pobudo rektorja mariborske univerze Igorja Tičarja za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2016 in 2017. Kot je razvidno iz sklepa, se je za to odločilo soglasno, ker pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti.