Varstvo za najmlajše v 422 vrtcih

Ljubljana, 28. decembra - Starši in skrbniki lahko svoje predšolske otrok v varstvo zaupajo 422 različnim vrtcem in njihovim pripadajočim enotam po Sloveniji. Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je letos največ vrtcev v osrednjeslovenski regiji, najmanj pa v zasavski. Glede na starost otrok se razlikujejo tudi cene različnih programov javnih vrtcev.