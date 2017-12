Za delo na smučiščih trenutno usposobljenih 70 policistov

Kranjska Gora, 22. decembra - Za delo na smučiščih je trenutno usposobljenih 70 policistov. Zadnjega usposabljanja, ki je v četrtek in danes potekalo v Kranjski Gori, se je udeležilo 20 policistov smučarjev iz vseh policijskih uprav, največ iz tistih, ki imajo na svojem območju največ smučišč. To so policijske uprave Kranj, Nova Gorica, Celje in Maribor.