Policija podelila medalje za požrtvovalnost in hrabrost 20 policistom in trem občanom

Tacen, 22. decembra - Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar in generalni direktor policije Marjan Fank sta danes policistom in tudi trem občanom podelila medalje za požrtvovalnost in hrabrost. Fank je ob podelitvi dejal, da mu je v ponos, da se lahko tudi simbolno zahvali tistim, ki so naredili nekaj več.