Ljubljana, 25. decembra - Laponska je dežela na severu Evrope in je dom Božička. To ve praktično vsak otrok, ki decembra nestrpno pričakuje obisk dobrega moža. Manj pa je tistih, ki vedo, da je Laponska oziroma dežela Samijev (Sapmi), ki naseljujejo severne dele Norveške, Švedske, Finske in Rusije, bila nekoč nogometni svetovni prvak.