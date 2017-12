Ptujska urgenca čaka na proračune občin Spodnjega Podravja

Ptuj, 24. decembra - Občinski sveti občin Spodnjega Podravja so novembra potrdili sklepe, s katerimi so se zavezali k zagotovitvi dogovorjenih zneskov za začetek gradnje urgentnega centra na Ptuju, a kot se je pokazalo, ministrstvu za zdravje to ne zadošča. Zahtevajo namreč zagotovitev denarja s sprejemom proračunov, kar pa v regiji vidijo kot novo zavlačevanje.