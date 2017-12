Nove mojstrovine Gregorja Strniše na plošči Broken Piano

Ljubljana, 24. decembra - Skladatelj, aranžer in producent Gregor Strniša je pod psevdonimom Franz Kafe izdal nov album Broken Piano. Navdih za studijski izdelek, ki je v petek izšel pri založbi Desk Top Music, predstavlja skoraj 100 let star klavir Bösendorfer, ki pozabljen in zapuščen stoji v kotu Studia 1 Radia Slovenije.