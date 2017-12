Murovec: Bilo bi noro, če bi zdaj opustili slovensko zeleno barvo

Ljubljana, 26. decembra - Olimpijske igre se bližajo, med stvarmi, ki so za vsako reprezentanco in tudi za navijače zelo pomembne, pa so tudi uradna olimpijska oblačila. Olimpijski komite Slovenije je še pred koncem leta 2017 predstavil kolekcijo za PyeongChang 2018, ki ostaja pri v zadnjih letih vse bolj prepoznavni slovenski barvni shemi: živo zeleni, beli ter modri.