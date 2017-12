Zaradi nesreče zaprta mariborska obvoznica med Rogozo in Slivnico

Maribor, 22. decembra - Zaradi prometne nesreče je že več ur zaprta mariborska vzhodna obvoznica med priključkoma Rogoza in Maribor jug, Slivnica proti Ljubljani in Ptuju, poroča prometnoinformacijski center. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto skozi Hoče.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Maribor, je do prometne nesreče na avtocesti za razcepom Slivnica v smeri Ljubljane prišlo okoli 6.40, in sicer med voznikoma dveh tovornih vozil

slovenskih in turških registrskih oznak. Po doslej zbranih podatkih se je v trčenju huje poškodoval 41-letni slovenski državljan. Zaenkrat ni v življenjski nevarnosti.