Furs odpira vrata javnosti

Ljubljana, 3. aprila - Finančna uprava RS (Furs) bo konec prihodnjega tedna odprla vrata za obiskovalce. S tem se želi približati zavezancem in okrepiti informiranje na področjih, ki so trenutno aktualna za najširši krog javnosti. Med drugim se bo mogoče seznaniti z informacijami s področja davkov in carin ter si ogledati delo mobilnih oddelkov Fursa.