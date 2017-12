V požaru v Ručetni vasi huje poškodovana ženska

Črnomelj, 22. decembra - V Ručetni vasi je v četrtek nekaj pred 16.30 zagorelo v nadstropju stanovanjske hiše, kjer je bila 41-letna ženska. Svojci, sosedje in gasilci so poškodovano žensko uspeli rešiti s pomočjo lestev. Reševalci so jo oskrbeli in hudo poškodovano odpeljali v novomeško bolnišnico, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.