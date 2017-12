Društvo za zaščito živali s smernicami o ravnanju z živalmi v novoletnem času

Ljubljana, 24. decembra - V Društvu za zaščito živali Ljubljana skušajo polepšati čas novoletnih praznikov tudi živalim. Poudarjajo, da nekaj sekund naše zabave s pirotehniko ni vrednih trpljenja, ki ga s tem povzročamo živalim. Zato so letos izdali smernice za lastnike hišnih ljubljenčkov in nasvete za ravnanje z živalmi v naravi in na kmetiji v novoletnem času.