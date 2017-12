Po mariborskem mestnem jedru vozi Maister

Maribor, 22. decembra - Po mariborskem mestnem središču je danes po vzoru še nekaterih drugih mest začelo voziti mini električno vozilo, ki bo občanom in obiskovalcem z brezplačno vožnjo olajšalo dostop do trgovin, gostinskih lokalov, ustanov in znamenitosti v tem delu mesta. Po opravljeni anketi med meščani so se na občini odločili, da ga poimenujejo Maister.