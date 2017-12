Leto 2018: Začela se bo gradnja druge cevi avtocestnega predora Karavanke

pišeTinkara Zupan

Jesenice, 30. decembra - Leta 2018 bo stekla gradnja druge cevi avtocestnega predora Karavanke, ki je nujna zaradi večje varnosti in boljše pretočnosti. Dograditev edinega enocevnega predora na slovenskem avtocestnem omrežju bo sočasno potekala na slovenski in avstrijski strani ter bo trajala pet let. Investicija na slovenski strani bo presegala 180 milijonov evrov.