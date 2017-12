Festival Ana Mraz zaseda ljubljanske ulice

Ljubljana, 26. decembra - Ljubljanske ulice bo od danes do 30. decembra zasedel zimski mednarodni festival uličnega gledališča Ana Mraz. Letos organizatorji obiskovalce vabijo na Špico, kjer je svoj ognjeni ambient novembra postavila že Ana Plamenita ter ogrela in pripravila prizorišče za starejšo sestro. Program bo potekal vsak dan od 18. do 20. ure.