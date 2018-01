Osemdesetica legendarnega italijanskega pevca in igralca Celentana

Milano, 6. januarja - Svoj 80. rojstni dan danes praznuje legendarni italijanski pevec in igralec Adriano Celentano. Rodil se je leta 1937 v Milanu, prav na ulici Gluck, ki jo opeva tudi v svoji znani skladbi Il ragazzo della via Gluck, sicer pa ga je na glasbeno sceno izstrelila pesem Il tuo bacio e come un rock.